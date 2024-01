(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 GOVERNO: FERRANTE (FI), PROVVEDIMENTI APPROVATI CARTINA TORNASOLE DI IMPEGNO E PRAGMATISMO

“Come rilanciato quest’oggi da uno dei principali quotidiani economici nazionali, il Governo Meloni chiude i suoi primi 14 mesi di mandato con l’approvazione di 194 testi, tra decreti legge, legislativi e disegni di legge approvati. Provvedimenti, questi, necessari da una parte ad affrontare con tempestività ed efficacia le numerose emergenze cui il Paese si è trovato dinanzi e, dall’altra, a condurre importanti battaglie come quelle per la stretta e successiva abolizione del reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale, la riforma della giustizia e quella per l’ammodernamento delle nostre istituzioni.Temi, questi, che Forza Italia ed il centrodestra avevano promesso agli italiani di trattare e definire, ben consapevoli delle priorità indifferibili attraverso le quali riportare il Paese a conquistare un ruolo baricentrico nello scacchiere economico europeo. Giustizia, immigrazione, crescita infrastrutturale, ripresa economica e riorganizzazione fiscale: sono solo alcuni dei tasselli di un più ampio disegno che questo Governo – in controtendenza rispetto al passato – sta attuando, con determinazione e pragmatismo, per far tornare l’Italia al centro geopolitico di un’Europa unita e forte. Un numero di provvedimenti, quello citato, che racconta non solo di un Governo vivo e dinamico, ma che ne esalta la capacità di introdurre e realizzare misure in grado di impiegare la quasi totalità dei 103 miliardi di euro di risorse stanziate complessivamente per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, in linea con la aspettative dei cittadini e del Paese”.

Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario al MIT.

