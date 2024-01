Fwd: RAI – PLURALISMO E LIBERTA’: “STRUMENTALI GLI ATTACCHI DEL PD AL TG1. DATI OSSERVATORIO PAVIA E AGCOM CERTIFICANO IMPARZIALITÀ TESTATA”

(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 *RAI – PLURALISMO E LIBERTA’: “STRUMENTALI GLI ATTACCHI DEL PD AL TG1. DATI

OSSERVATORIO PAVIA E AGCOM CERTIFICANO IMPARZIALITÀ TESTATA”*

Roma, 14 gennaio 2024

“Esprimiamo solidarietà ai colleghi del Tg1, vittime di un attacco

strumentale da parte del PD per il

il servizio firmato da una collega sulla celebrazione, al Verano, in

ricordo di tutti i caduti d’Italia, per una memoria condivisa, oltre le

ideologie, promossa da varie associazioni culturali e dal movimento

giovanile di Fratelli d’Italia “Gioventù nazionale”, correttamente citato

nel servizio stesso”. Così in una nota gli esponenti della componente

sindacale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana e Fnsi.

“L’impegno civico e politico dei giovani, sollecitato anche dal Presidente

della Repubblica Mattarella nel suo discorso di fine anno, è un tema a cui

il Tg1 presta abitualmente attenzione”, proseguono gli esponenti di

Pluralismo e Libertà, “Basterebbe rivedere le edizioni di fine ottobre e

inizio novembre, per esempio, quando la testata ha dedicato una serie di

approfondimenti sul movimentismo giovanile e ha equamente intervistato i

responsabili di PD, M5S E Lega. Non abbiamo rilevato la stessa indignazione

quando, pochi giorni fa, il Tg1 ha dedicato un servizio anche alla marcia

straordinaria di Assisi con Pd e Sinistra italiana. Lo stesso equilibrio

garantito dalla scelta degli argomenti in scaletta è rispecchiato dai dati

oggettivi di tempo dedicato alle varie forze politiche, rilevati

dall’Osservatorio di Pavia e dall’Agcom. Negli ultimi tre mesi, dati a

disposizione della Commissione di Vigilanza Rai, il PD ha avuto al Tg1 più

tempo di parola e cartaceo di qualsiasi altro partito, apparendo

addirittura sovra rappresentato rispetto alle percentuali che gli

spetterebbero secondo le proporzioni determinate dal risultato elettorale.

Come componente sindacale difenderemo sempre l’autonomia del giornalismo

dalla politica, stigmatizzando ogni iniziativa che punti a mettere in

discussione questo fondamentale principio. Da qualunque partito dovesse

provenire”.