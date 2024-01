(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Cultura, Bergamini: “Lega a difesa piccole realtà musicali, presto incontro con Borgonzoni”

Roma, 14 gen. – “Seguiamo con attenzione le preoccupazioni dei piccoli imprenditori del settore musicale che nelle ultime ore hanno lanciato un allarme contro le azioni con cui Spotify porta avanti, in maniera unilaterale, la sua posizione dominante nel settore. La Lega ha a cuore il futuro di migliaia di piccole realtà musicali indipendenti ed emergenti. E’ per questo motivo che già dalla prossima settimana sarò pronto ad incontrarli, insieme al sottosegretario Lucia Borgonzoni che ringrazio per la disponibilità, per affrontare la questione e capire quali azioni mettere in campo per scongiurare il rischio che queste piccole realtà musicali scompaiano. Parliamo di editori e produttori musicali che costituiscono la filiera creativa musicale innovativa italiana, contribuendo alla promozione del nostro patrimonio culturale. La Lega c’è, a difesa delle piccole e medie realtà del nostro Paese”.

Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bergamini.