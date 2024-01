(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Cerreto (FDI): parte l’assegno d’inclusione, risposte concrete per i

cittadini che si avviano alla formazione

“ Fare e fare bene questo è il senso della politica del Governo Meloni e

l’assegno di inclusione è solo una delle tante risposte concrete:

seicentotrentacinque euro di beneficio medio per cinquecentomila famiglie.

E’ questa la cifra con cui dal 26 gennaio si effettueranno i primi

pagamenti, una misura che con il supporto formazione e lavoro sostituirà

l’assegno assistenziale voluto dal Movimento Cinque Stelle con il reddito

di cittadinanza che, di fatto, non ha apportato alcun vantaggio

occupazionale. Il Governo Meloni, al contrario, tutelando le fasce deboli,

ha creato uno strumento che consente, attraverso la formazione di accedere

al lavoro, restituendo così dignità a tutti i cittadini. E’ finito il tempo

dei furbetti che percepiscono redditi senza lavorare ed inizia, finalmente,

un’era che consente a tutti di risollevarsi ed essere indipendenti. Lo

Stato c’è e viene incontro alle esigenze, l’assegno d’inclusione è una

forma che supporta e accompagna i giovani e coloro che sono in condizione

di lavorare fino alla completa formazione professionale. I Caf e la

piattaforma Siisl dell’Inps daranno tutte le informazioni richieste e

ringrazio il Ministro Calderone per il lavoro delicato svolto sin

dall’inizio dell’insediamento e i risultati ottenuti cercando di non far

passare il messaggio di un governo assistenzialista ma di un Governo che

lavora per dare possibilità a tutti di essere autonomi.”Lo ha dichiarato

l’on. Marco Cerreto, Capogruppo in Commissione Agricoltura.