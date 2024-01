UNA SCUOLA PIU’ INCLUSIVA, PIU’ GIUSTA, PIU’ EFFICACE – DAL 18 GENNAIO RIPARTONO I CORSI FORMAZIONE GRATUITI DELLA RETE “POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA” PER INSEGNANTI ED EDUCATORI

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 formazione specifiche per docenti, organizzate e proposte dalla rete di

*Formazione permanente per insegnanti, educatori, genitori*

*UNA SCUOLA PIU’ INCLUSIVA, PIU’ GIUSTA, PIU’ EFFICACE*

*Gestire la crescente conflittualità che caratterizza il contesto

scolastico.*

*I**l ruolo **del **docente e dell’educatore come facilitatore di dialogo e

di relazioni nonviolente**. *

*Call to action: condividere le buone prassi di attività in classe

sull’educazione civica.*

*I prossimi corsi, gratuiti ed aperti, proposti e organizzati dalla rete di

scuole permanente Polo Europeo della Conoscenza I.C. Bosco Chiesanuova

affrontano temi delicati e complessi per dare a insegnanti, educatori,

genitori strumenti efficaci.*

Verona, 13 gennaio 2024 – Ripartono, dopo la pausa natalizia, le *attività

di formazione del Polo Europeo della Conoscenza I.C. Bosco Chiesanuova*,

rete di scuole permanente che ogni anno organizza *oltre 70 corsi di

formazione gratuita* per insegnanti, operatori della formazione e genitori.

I corsi, tutti gratuiti, hanno l’obiettivo di apportare innovazione e buone

pratiche, coerentemente con i bisogni degli alunni e degli insegnanti, al

sistema- scuola italiano (le registrazioni dei corsi sono disponibili

liberamente sulla piattaforma http://www.europole.org).

Qui il calendario e le modalità di partecipazione:

*1)* *LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA PROSPETTIVA DI UNA SCUOLA

INNOVATIVA ED EFFICACE* *Formatore: **Prof. Donato de Silvestri*

Per iscrizione:

https://www.europole.org/la-valutazione-degli-alunni-nella-prospettiva-di-una-scuola-innovativa-ed-efficace/

Nell’ambito del progetto europeo Horizon Europe Let’s Care

http://www.letscareproject.eu e all’interno del coordinamento nazionale delle

scuole senza voto, la* rete di scuole permanente Polo Europeo della

Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova *con il formatore *Donato de Silvestri*

propone un ciclo di incontri su “*La valutazione degli alunni nella

prospettiva di una scuola innovativa ed efficace”*.

Il corso, composto da* 3 incontri in presenza, *si terrà presso l’*Istituto

Comprensivo Madonna Di campagna – San Michele, Via Monte Bianco 14 Verona *(il

corso sarà registrato e il video messo online nella pagina di iscrizione

nei giorni successi agli incontri):

*giovedì 18 gennaio 2024* ore 17-19|*100 ANNI E GIOVANE PIÙ CHE MAI:

L’ATTUALITÀ DELLA DIDATTICA DI DON MILANI*

*giovedì 22 febbraio 2024* ore 17-19 |*CARATTERISTICHE E QUADRO NORMATIVO

DELLA SCUOLA INCLUSIVA OGGI*

*giovedì 7 marzo 2024* ore 17-19|*GESTIRE LA CRESCENTE CONFLITTUALITÀ CHE

CARATTERIZZA IL CONTESTO SCOLASTICO*

*Donato de Silvestri:* Ex Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo

di Bosco Chiesanuova – VR – assegnato presso il Provveditorato agli Studi

di Verona per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione

dell’autonomia. Formatore e docente dell’Università di Verona.

*2) CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E GENITORI SULLA NON VIOLENZA*

*Formatore: Dott.ssa Annabella Coiro della rete di scuole ED.UMA.NA

*

Per iscrizione:

https://www.europole.org/una-scuola-che-educa-alla-nonviolenza-con-la-nonviolenza/

Comprendere le forme della comunicazione violenta, a livello interpersonale

e di gruppo; prendere consapevolezza delle proprie abitudini comunicative e

relazionali; rafforzare il ruolo del docente e dell’educatore come

facilitatore di dialogo e di relazioni nonviolente. Sono questi gli

ambiziosi *obiettivi del corso sulla NONVIOLENZA* organizzato dal Polo

Europea della Conoscenza I.C Bosco Chiesanuova in collaborazione con la

rete di scuole ED.UMA.NA e destinato a docenti delle scuole primarie e

secondarie di primo grado ed educatori.

Il percorso porterà a riconoscere le dinamiche relazionali prevaricanti che

insidiano la comunità, la comunicazione violenta e i meccanismi impliciti,

propri e altrui. “*Si muovono i primi passi per una conoscenza pratica

delle possibilità multidimensionali delle relazioni nonviolente, delle

modalità d’interazione empatiche e dialogiche, che migliorano

l’apprendimento e permettono il benessere psico-fisico non solo di alunni e

alunne ma anche di tutte le persone che abitano la scuola*” commenta *Alessio

Perpolli*, Dirigente Scolastico dell’I.C. Bosco Chiesanuova presso cui il

la rete di scuole ha la sua sede amministrativa.

Il corso, online, si svolge in 3 incontri di due ore cadauno, secondo il

seguente calendario:

*giovedì 8 febbraio 2024* ore 17.15 – 19.15 *ONLINE |*

*AUTOMATISMI DELLA PREVARICAZIONE *Concetti base sulle dimensioni della

violenza e della nonviolenza.

Come comunichiamo? I meccanismi e gli automatismi nelle relazioni

quotidiane tra adulti e tra bambini e ragazzi.

*giovedì 15 febbraio 2024* ore 17.15 -19.15 *ONLINE*| *LA RELAZIONE

EDUCATIVA NONVIOLENTA*

Strumenti e didattica per una relazione educativa nonviolenta.

La regola d’oro sapienziale come primo accordo sociale.

*giovedì 29 febbraio 2024* ore 17.15 – 19.15 *ONLINE* | *LA RELAZIONE

EDUCATIVA NONVIOLENTA*

Feedback sugli strumenti ed elementi di base per utilizzare una

comunicazione generativa nonviolenta

*Formatrice: Annabella Coiro, *esperta in comunicazione e studiosa di

educazione nonviolenta, formatrice e attivista. Laureata in Scienze

dell’educazione e della formazione, cura progetti di educazione alla

nonviolenza e alla cittadinanza per le scuole da oltre quindici anni. Si

occupa di formazione e di ricerca nell’ambito delle relazioni

interpersonali. Tra le molteplici attività di promozione della nonviolenza

ha co-fondato la Casa delle Donne, la rete di scuole e associazioni

ED.UMA.NA. e il Centro di Nonviolenza Attiva di Milano. È curatrice e

co-autrice del libro ‘*Scuola Sconfinata. Proposta per una rivoluzione

educativa*’, edito da Fondazione G. Feltrinelli. Ha partecipato a

conferenze e progetti internazionali legati alla pace e alla nonviolenza.

*3) RACCOLTA DI BUONE PRASSI di attività in classe sull’educazione civica*

“*In tanti anni di attività la nostra rete ha avuto modo di osservare la

straordinaria creatività degli insegnanti. Lanciamo pertanto* – spiega *Alessio

Perpolli*, Dirigente Scolastico dell’I.C. Bosco Chiesanuova presso cui il

la rete di scuole ha la sua sede amministrativa, *una iniziativa di

raccolta di buone prassi di attività in classe sull’educazione civica.

Vogliamo individuare le attività più innovative e interessanti create e

sperimentate dagli insegnanti che possano essere condivise nella nostra

rete e valorizzate in un processo di sperimentazione e crescita comune*.”

Gli insegnanti che volessero condividere le proprie esperienze possono

compilare il modulo

https://www.europole.org/le-vostre-attivita-piu-innovative-di-educazione-civica/

*Europole – Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova *

*www.europole.org*

Europole – Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco Chiesanuova, il

Network Nazionale di Istituzioni Educative per la Ricerca Pedagogica e

l’Innovazione in Europa nato nel 1998, è una *Rete di scuole permanente*:

un ente pubblico senza scopo di lucro amministrato dall’Istituto

Comprensivo Bosco Chiesanuova di Verona che a livello nazionale include

diverse centinaia di Istituzioni ed organizzazioni educative di ogni ordine

e grado. Le principali attività della Rete Europole sono quelle di *promuovere

la dimensione Europea dell’educazione*, l’*integrazione* e la *cooperazione*

attraverso progetti e network europei ed extra-europei, workshop, seminari,

conferenze, partenariati.

Europole include e coordina *5 network europei *co-finanziati dalla

Commissione Europea fra cui il noetwrokl mondiale sui valori prosociali

http://www.nobodyless.org nelle varie azioni del programma Erasmus+ CERV, Horizon

2020 e Horizon Europe, è membra della rete internazionale *Convergence*,

coordina il movimento *delle scuole senza voto*,[1]

è partner del progetto Horizon Europe Let’s Care

https://letscareproject.eu/ e organizza *oltre 70 corsi di formazione

gratuiti all’anno* per insegnanti, studenti, genitori e diverse *conferenze*

sui temi legati al mondo della scuola. Dalla sua istituzione, nel 1998, ha

coordinato oltre* 200 progetti europei*

*Ufficio stampa Europole – Polo Europeo della Conoscenza – I.C. Bosco

Chiesanuova*