(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Taiwan, Iezzi (Lega): “Popolo sceglie libertà, vittoria per democrazie”

Roma, 13 gen. – “Il risultato elettorale in Taiwan premia il popolo che ha scelto la libertà e la difesa della sua integrità, contro l’influenza cinese considerata una minaccia per la pace e per la sicurezza. L’elezione del neo presidente Lai Ching-Te è una vittoria per tutte le istituzioni che si fondano su valori di democrazia, diritti umani e Stato di diritto in cui tutto l’Occidente si riconosce. Ci auguriamo che l’impegno di Lai Ching-Te sia rivolto alla ricerca della stabilità e della crescita del suo popolo”.

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.