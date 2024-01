(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Si è svolto a Venezia il Congresso di Forza Italia della Grande Città di Venezia: eletto Michele Zuin.

È stato eletto Coordinatore Cittadino della Grande Città di Venezia l’attuale Assessore al Bilancio e Partecipate del Comune di Venezia, Michele Zuin. È stato eletto anche il Coordinamento della Grande Città di Venezia, composto da 9 membri: Roberto Ferrara, Deborah Onisto, Lorenza Lavini, Simone Scaramuzza, Francesca Da Villa, Chiara Lattaruolo, Alessandro Danesin, Monica Di Lella, Vincenzo Vianello. Sono stati eletti 2 delegati per partecipare al Congresso Nazionale di Forza Italia, previsto per il 23/24 febbraio a Roma: Lorenza Lavini e Maria Giovanna Ronconi.

Il Congresso, presieduto dal Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, On. Paolo Barelli, è stato molto partecipato, con gli interventi di saluto dei rappresentanti di altri partiti (Fdi, Lega, Coraggio Italia, Italia Viva e Azione), a cui è seguito un ampio dibattito. Il Coordinatore eletto, Michele Zuin, ha dichiarato: “Il Congresso per un Partito è sempre un bel momento di democrazia interna che getta le basi per l’azione politica sul territorio e per l’assunzione di responsabilità di coloro che sono stati eletti. Ringrazio tutti i partecipanti e i simpatizzanti per la fiducia accordata e il Coordinatore Regionale Flavio Tosi. La mozione proposta (Forza Italia per Venezia) si rifà alla linea politica ben tracciata dal Segretario Nazionale, On. Antonio Tajani, nel Consiglio Nazionale di luglio 2023 e nella quale tutti noi ci ritroviamo, e si concretizza nello spirito con cui andremo ad affrontare il prossimo Congresso Nazionale, per riconfermare la sua leadership. Il nostro ruolo di Partito all’interno della coalizione di centro-destra della Città di Venezia deve mirare al ‘primus inter pares’. Forza Italia è e resta il partito fondatore del centro-destra e non ha nessuna intenzione di abdicare alla sua funzione aggregatrice della parte moderata dei cittadini per il Governo della Città.”

