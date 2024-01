(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Buongiorno,

trasmetto nota in oggetto con richiesta di pubblicazione.

Saluti

Ilaria Ontanetti

Si apre a Borgo San Lorenzo la stagione teatrale dei record

Solfrizzi-Natoli con “Anatra all’arancia” lunedì sera al Giotto

268 è il numero di abbonamenti staccati per la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Borgo San Lorenzo, l’anno scorso furono 241.

Sold out per la prima affidata, lunedì alle 21.15 alla coppia Natoli-Solfrizzi con il loro “Anatra all’arancia”.

Dopo il rinvio forzato a Dicembre, arriva finalmente il tempo dell’apertura del cartellone, un calendario che ha riscosso un grande successo grazie agli spettacoli proposti, che confermano la crescita costante della sala borghigiana.

“Non possiamo che dirci orgogliosi del numero di abbonamenti fatto registrare da questa stagione teatrale – afferma la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Cristina Becchi -, segno dell’interesse del pubblico e della qualità degli spettacoli proposti. Ringrazio l’Accademia degli Audaci, il Teatro Idea e la Fondazione Toscana Spettacolo per il prezioso supporto. Investire in cultura continua ad essere una scelta che difendiamo ed i numeri ci danno ragione”.