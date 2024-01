(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 PONTE STRETTO, RUOTOLO (PD): OPERA PERICOLOSA, NON SERVE E TOGLIE RISORSE AL SUD

“Chiediamo al governo di spostare i 15 miliardi del Ponte al raddoppio della linea ferroviaria, delle strade, della messa in sicurezza del territorio. Ci sono comuni dove l’acqua è razionata: nel 2024, inaccettabile! Mettiamo soldi nelle sanità pubbliche di Calabria e Sicilia e chiudiamo con i viaggi della speranza al Nord”.

Lo dichiara Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale Pd, che ha partecipato oggi a Villa San Giovanni all’iniziativa “La pericolosa illusione del Ponte sullo Stretto”, insieme con il deputato Nico Stumpo; Jasmine Cristallo, componente della direzione nazionale dem; il senatore Nicola Irto, segretario Pd Calabria e Antonio Morabito segretario metropolitano Pd di Reggio Calabria.

“Un ponte – prosegue Ruotolo – voluto nell’Italia berlusconiana delle grandi opere, delle tangenti e della corruzione, che non migliorerà la mobilità tra le due sponde, ma assorbirà risorse che dovrebbero essere investite invece per migliorare le infrastrutture di Calabria e Sicilia. Il Mezzogiorno è oggi la vetrina delle diseguaglianze più macroscopiche del Paese, bisogna essere ciechi per non vederle queste disuguaglianze, e il Governo Meloni è un governo contro il Sud”.

Roma, 13 gennaio 2024