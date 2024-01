(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Domani 14 Gennaio, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani,

sarà in Calabria per i Congressi Provinciali di Reggio Calabria e di

Cosenza. Questo il programma della giornata:

Alle 9:30, prenderà parte al Congresso Provinciale e Grande Città di Reggio

Calabria presso l’Auditorium Versace, Cedir.

Mentre alle 16:00, a Cosenza, darà inizio al Congresso Provinciale presso

La Duchessa Ricevimenti – cda Santa Chiara – loc. Menna- Zumpano (CS).”

—-

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

