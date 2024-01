Comunicato stampa: Sant’Ilario 2024

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 IL SINDACO

MICHELE GUERRA

Discorso del Sindaco Michele Guerra – Sant’Ilario 2024

Saluto anch’io le Autorità presenti in sala, ringrazio tutti voi di essere con noi stamattina

qui in teatro per condividere questo momento così simbolico e così emozionante; io

devo dire che il Sindaco ad ogni mano che stringe, ad ogni abbraccio che dà qui sul

palco ai premiati, si carica di un po’ della loro emozione e quindi sono pieno di emozioni

che vengono da storie diverse e orgoglioso di avere sul palco questi premiati.

L’anno scorso, su questo palco, avevamo da poco ascoltato il messaggio che rivolgeva

alla nostra città il sindaco di Leopoli Andrij Sadovyi e avevamo premiato, con una

menzione speciale, le tante realtà di Parma che stavano portando aiuti all’Ucraina

attaccata dalla Russia. Una delle benemerenze civiche era andata alla nostra

concittadina Stefania Battistini, che stava raccontando al nostro Paese l’orrore della

guerra. E oggi mentre celebriamo un nuovo Sant’Ilario, la guerra in Ucraina prosegue,

Parma continua a portare aiuti, il sindaco Sadovyi sarà qui, con noi, in città, i prossimi 26

e 27 gennaio, a parlare di Leopoli Capitale Europea dei Giovani 2025, a insistere sulle

generazioni che stanno subendo più di tutti la cattiveria del mondo. E Stefania Battistini,

beh Stefania Battistini non è più in Ucraina, ma purtroppo non ha smesso di raccontare

l’orrore. Perché quest’anno a conflitto si aggiunge conflitto e lei è a Gaza, da dove ci

arrivano immagini disumane, per le quali da ogni parte del mondo si invoca il cessate il

fuoco eppure nulla si ferma. Parma è nel mondo. Stamattina siamo qui, ad onorare i

nostri premiati e il loro esempio, che per ognuno di essi è prima di tutto cura del

prossimo e dunque pace. Siamo in questo splendido Teatro, in una evidente condizione

di privilegio. Siamo una piccola rappresentanza di una città grande e complessa, che

non è un’isola, che vive ogni giorno, nelle sue dinamiche, il tumulto del mondo e della

contemporaneità e che deve dire a gran voce basta, anche qui stamattina, sparare,

basta uccidere, cessate il fuoco.

Quando nelle città si parla di pace, qualcuno può avere la sensazione che si stia

esulando dai problemi concreti che Parma, come altre realtà, ha. Non è così e dobbiamo

essere capaci di tenere agganciate le diverse dimensioni entro cui si muove la nostra

vita. Voglio portare un piccolo esempio, poetico e profondo. In una scuola primaria della

nostra città, le bambine e i bambini hanno costruito dei pupazzi, ad altezza quasi

naturale, che hanno chiamato “I Pacifici”. Li hanno colorati, li hanno posizionati vicino

alle panchine nel parco che circonda la loro scuola e hanno posto sui loro petti dei

cartelli che ci spiegano che cosa vuol dire essere pacifici. Non hanno scritto pacifisti,

ma pacifici, che etimologicamente vuol dire proprio coloro che “fanno” la pace, che la

costruiscono. Su quei cartelli si legge che pacifico è ovviamente chi non fa la guerra, chi

non litiga, ma è pacifico chi aiuta, chi dona, chi rispetta tutti, chi condivide idee e cose,

chi usa parole gentili. Dal non fare la guerra – livello che, visto da qui, ci sembra non

appartenere, per fortuna, al nostro quotidiano – all’usare parole gentili – il livello dello

scambio civile che invece caratterizza, o dovrebbe caratterizzare, la quotidianità.

E allora mi sono chiesto, Parma è una città pacifica? Certamente Parma è una città che

aiuta, che dona, condivide idee e cose. Ogni tanto litiga, com’è normale che sia, di parole

gentili è capace di usarne e si impegna a tenere la guardia alta sul rispetto degli altri.

Dietro queste capacità di lavorare sulla pace, solo in apparenza diverse da quelle che a

gran voce si chiedono per il mondo, si affacciano i problemi più grandi, quelli più veri e

di lungo respiro, che Parma sta affrontando e dovrà sempre più affrontare negli anni a

venire, come i dati in nostro possesso e le analisi degli osservatori lasciano intendere.

Penso al grande tema delle povertà, che oggi, in una provincia che continua a ricoprire

posizioni alte nelle classifiche sulla qualità della vita, che stando agli ultimi dati ISTAT è

seconda in una Regione virtuosa come l’Emilia-Romagna quanto a distribuzione degli

indicatori di benessere, che ha davanti a sé, in Italia, solo Milano per retribuzione media

annua lorda, ebbene in questa nostra realtà le persone che vivono in condizioni di

difficoltà economica sono ormai più di 35.000, molte delle quali affollano le nostre

mense, i nostri dormitori, ricorrono ai numerosi canali di solidarietà che dalla spesa ad

altri strumenti di supporto vanno loro in aiuto. La povertà è un fenomeno strutturale nel

nostro Paese e in quota parte lo è diventato anche nella nostra città. Forse non ha la

visibilità di un atto vandalico o di una rissa, ma quasi certamente è all’origine dell’uno e

dell’altra.

Non dirò i numeri sempre più forti di persone e famiglie in carico al nostro Comune, a

livello di politiche sociali, abitative, educative o sportive, né delle evidenti difficoltà

collegate al continuo e graduale definanziamento degli enti territoriali, unica

avanguardia riconoscibile per il cittadino e sistematicamente messa nei guai da

modalità di erogazione delle risorse non all’altezza dei bisogni. Vorrei piuttosto che

l’occasione del Sant’Ilario fosse utile a una fotografia più alta, che ci dica dov’è che un

Comune, di questi tempi, deve essere presente. È sulle fragilità che il pubblico deve

primariamente fare la sua parte, anche quando farlo costa sacrifici in altri ambiti; è qui

che la politica deve dimostrare vicinanza a chi ha bisogno e capacità di leggere e

definire le priorità. Perché la coesione sociale è l’architrave della tenuta di una città

moderna ed è per questo che abbiamo scelto di investire laddove la criticità si è fatta

strutturale.

Il 2023 è stato caratterizzato da un fenomeno che in tempi non sospetti, o per lo meno

sospetti di questi, ho definito come il più preoccupante, per Parma e per tutto il

territorio nazionale. Sto parlando dei flussi migratori. Faccio una premessa, a scanso di

equivoci. Non intendo sostenere che l’attuale governo abbia dato prova di incapacità

nella gestione dei flussi, l’emergenza è così forte e l’Italia così immediatamente esposta

che non ha senso nascondersi le difficoltà. Penso tuttavia che proprio la presenza di

questo esecutivo renda ancora più chiara la vastità del fenomeno migratorio e quella

sua complessità impossibile da appiattire su forme ciniche di slogan o su scorciatoie

del pensiero. Nel territorio di Parma, stando ai numeri, è come se nel corso di un anno

un altro piccolo Comune si fosse aggiunto, fatto interamente di donne, uomini, ragazze

e ragazzi, minori anche non accompagnati, che sono arrivati qui per povertà, a causa di

guerre, per paura o per speranza.

Qui, nella nostra città, c’è stata una parola, un nome, che ha racchiuso, parte per il tutto,

questa complessità e che porta su di sé i segni del difficile anno passato: Martorano. Lì

si è trovato sistemazione all’emergenza, una sistemazione che ha impedito di vedere

sorgere criticità forti che altre città hanno conosciuto, una sistemazione che non ci fa

contenti, non ci piace, come ha detto in maniera netta il Prefetto Garufi in occasione

del tradizionale scambio di auguri in Prefettura. Una necessità. Perché il mondo, quello

da cui siamo partiti, è arrivato e continua ad arrivare. Le navi attraccano, come a

Ravenna qualche settimana fa e i pullman partono alla volta delle città. E le città devono

essere pronte, perché le porte di quei pullman si aprono e le persone, donne e uomini

come noi, scendono.

Sono stato a Martorano molte volte. E nonostante ci siano tante persone soffia un

vento di solitudine. C’è il mondo: Sudan, Guinea, Eritrea, Maghreb, Egitto, Senegal,

Yemen, Siria, Palestina. Parma sta facendo questo. Parma sta accogliendo, ogni singolo

giorno. Ci parliamo in diverse lingue, cerchiamo di capire le basi della necessità,

cerchiamo di descrivere il luogo in cui queste persone sono venute a trovarsi, il

sentimento che c’è attorno al loro arrivo. Se non abbiamo visto accadere disordini, se

in questo anno i pur importanti temi di sicurezza su cui quotidianamente ci

confrontiamo non hanno trovato in Martorano un epicentro di criticità, è perché Parma

è una città di “pacifici”, che ha aiutato, che ha usato parole gentili, che ha rispettato. Da

qui il mio grazie più sincero e grande a chi si sta adoperando, giorno dopo giorno, per

quello che è il più nuovo e più enorme tema che nel 2023 la città si è trovata ad

affrontare.

La speranza è che la ex Columbus di Martorano torni presto ad essere soltanto la ex

Columbus. Ciò significherebbe che i numeri degli arrivi sono tornati entro la soglia

dell’accoglienza organizzata. Ma nella frazione di 2023 in cui lo si è aperto, Martorano ci

ha ricordato che cosa sta accadendo attorno a noi e ci ha detto che niente di tutto

questo accadere è alieno agli equilibri della nostra città e soprattutto che il futuro –

perché a Martorano sono quasi tutti giovani – si presenta nelle forme della complessità

e della globalità e bisogna saperlo guardare negli occhi con equilibrio, fermezza e

disponibilità.

I giovani. Quest’anno, in un premio che come sempre riconosce per lo più l’impegno

pluriennale dentro una comunità, li abbiamo voluti chiamare sul palco del Regio. Parma

ha intrapreso un cammino innovativo e molto serio sulle politiche giovanili. Per la prima

volta si è costituito un assessorato alla comunità giovanile, che non ha altre deleghe se

non quella di lavorare all’intreccio delle molte urgenze che le nuove generazioni

pongono a chi amministra. Prima in Europa, la nostra città si è dotata dello strumento

dello Youth Check, un indicatore che ci permette di valutare il potenziale generazionale

delle delibere e dei provvedimenti che adottiamo, una sorta di “tagliando” che ci dice

se e quanto ciò che stiamo facendo giova alle generazioni cui dobbiamo restituire una

città migliore. È su queste consapevolezze che è nato il grande progetto di Parma

Capitale Europea dei Giovani 2027. Dal Governo abbiamo ricevuto riscontri di

apprezzamento molto significativi e non scontati e il Consiglio Nazionale Giovani ha

scelto di appoggiare in maniera esclusiva la candidatura di Parma, sui temi che

ritroveremo nelle importanti giornate di fine gennaio che per la prima volta porteranno,

con la rassegna “Mi prendo il mondo”, il Salone Internazionale del Libro a Parma.

Sarà in quelle giornate che presenteremo ufficialmente il dossier di candidatura, che è

stato fatto da tanti giovani della città, giovani veri, come li chiamo io, tra i 16 e i 22 anni,

che hanno portato là dentro i loro temi, il loro sguardo, la visione e l’idea di una Parma

in certi momenti spiazzante, in certi altri sperimentale, mai scontata e soprattutto nuova

rispetto alle dimensioni che normalmente la animano. Dovremo fare tesoro di queste

loro parole ed imparare che certuni modelli, con i quali siamo cresciuti noi venti, trenta

quaranta anni fa, sono tramontati e hanno portato ad un riorientamento delle priorità e

a nuove gerarchie valoriali e di obiettivi.

Mi ha stupito incontrando in questo anno mezzo tanti di questi giovani, leggere nei loro

ragionamenti la base forte di una uguaglianza sostanziale e non formale, un

abbattimento delle categorie sociali sulle quali hanno riposato per anni molti dei nostri

pensieri e dei nostri piani, il sogno di una società che non conosca più vincitori e

perdenti, dove l’essere umano sia più forte ed importante della prestazione che può

offrire. Li abbiamo visti, questi giovani, sulla nostra piazza per l’ambiente, li abbiamo visti

per la lotta e il contrasto alla violenza di genere.

Ce n’è non solo per scrivere un dossier di candidatura che faccia di Parma una piazza

giovane per l’Europa, ma ce n’è per dotarsi di strumenti nuovi nella progettazione della

città del futuro. Quando penso alle date che campeggiano sui nostri strumenti di

programmazione e che guardano al 2030 o addirittura al 2050, penso sempre che chi

guiderà la città in quella fase potrebbe non essere stato ascoltato in questa. Ecco

perché è importante candidarci e sarà importante, indipendentemente dal risultato,