BASTA PROPAGANDA FILOPUTINIANA: DOMANI A MILANO ANCHE IL PRESIDENTE DI RADICALI ITALIANI AL PRESIDIO IN VIA MAIOCCHI

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 Il Presidente di Radicali Italiani Igor Boni parteciperà domani a Milano al

presidio di fronte allo Spazio Ritter in via Maiocchi alle 17:30, contro la

vergognosa propaganda del Cremlino che organizza un evento di sostegno alla

ideologia fascista putiniana.

“C’è un disegno che stanno attuando gli amici di Putin, sostenuti

direttamente da Mosca: invadere l’Italia di propaganda e disinformazione

per fiaccare l’opinione pubblica. L’appuntamento di Milano, insieme ai

tanti altri in programma che stiamo contestando fortemente, si inserisce

nella guerra ibrida del Cremlino, fatta di armi classiche ma anche di una

sistematica propaganda promossa nel nostro Paese dall’ambasciata russa. Con

gli amici di +Europa, Azione, Italia Viva, con gli amici ucraini e con

tutti i cittadini che vorranno scendere in strada, noi Radicali ci saremo

come ci siamo sempre stati in questi ultimi 25 anni a denunciare il

criminale di guerra Vladimir Putin che dal 1999 sparge morte e terrore. Chi

oggi è silente diviene indirettamente complice di chi vuole distruggere

l’Europa, la democrazia, la libertà e lo stato di diritto.

La Russia è letteralmente uno stato terrorista e noi non chiniamo la testa

di fronte agli assassini”

Lo dichiara in una nota Igor Boni-Presidente Radicali Italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

Firma – radicali.it