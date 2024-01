(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 ALLOGGI POPOLARI, SINDACI LEGA “VERGOGNOSA L’ELIMINAZIONE DELLA

“RESIDENZIALITA’ STORICA” CHE PREMIA ULTIMI ARRIVATI E BEFFA CITTADINI”

BOLOGNA, 13 GEN – “Vergognosa la scelta del Governatore Bonaccini di

eliminare il criterio di residenzialità storica per le assegnazioni delle

case popolari. Si tratta di una scelta di campo che premia gli ultimi

arrivati e beffa i cittadini che risiedono – e pagano le tasse – da più

tempo sul territorio. Una decisione incomprensibile e arbitraria, che avrà

un impatto negativo e pesante sulle famiglie emiliano-romagnole e

discrimina anche quegli immigrati regolari che da tempo vivono e lavorano

sul nostro territorio”. Così in una nota sindaci della Lega, che

definiscono la misura targata Pd “un’ingiustizia nei confronti di chi

contribuisce attivamente alla comunità da anni, versando i propri

contributi che contribuiscono alla creazione del patrimonio immobiliare

pubblico”.

“Altro grave aspetto della misura è il fatto che viene tolta autonomia ai

sindaci che sono le sentinelle dei territori e che sono stati eletti dai

cittadini per governare il proprio comune. Non accettiamo incursioni sulle

nostre libertà amministrative, soprattutto se spinte solamente

dall’ideologia” hanno aggiunto i primi cittadini del Carroccio.

“Come esponenti della Lega ringraziamo il capogruppo in Regione e

segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, che ieri ha pubblicamente annunciato

che, in caso di vittoria della Lega alle prossime elezioni Regionali, il

requisito di residenzialità storica diventerà un criterio stabile e

prioritario per l’assegnazione degli alloggi Erp”.

“E’ inaccettabile, infatti, che chi ha diritto a un alloggio popolare e

risiede da anni in un comune si veda sorpassare magari dall’ultimo venuto:

riaffermiamo con fermezza il principio del riconoscimento della

residenzialità storica, utilizzato tra i primi dal sindaco di Ferrara Alan

Fabbri, concetto che onora coloro che nel corso di molti anni hanno

dedicato il loro impegno allo sviluppo dei nostri territori” chiosano i

primi cittadini in quota leghista invitando tutti i sindaci “di qualsiasi

parte politica, di unirsi a noi in questa battaglia di buonsenso”.

A sottoscrivere la nota i sindaci della provincia di Piacenza Luigi Merli

(Cortemaggiore), Manuel Ghilardelli (Ziano), Roberta Battaglia (Caorso),

Giuseppe Bersani (Castelarquato), di Parma

Sabrina Alberini (Lesignano de’ Bagni), Simone Dall’orto (Traversetolo),

Diego Giusti (Bore), Renzo Lusardi (Tornolo), Filippo Casolari (Felino),

Giuseppe Restiani (Varano de Melegari), Tommaso Fiazza (Fontevivo), di

Reggio Emilia Enrico Ferretti (Ventasso), di Ferrara Alan Fabbri(Ferrara),

Davide Bergamini (Vigarano), Cristian Bertarelli (Lagosanto), Fabrizio

Pagnoni (Copparo), di Bologna Giuseppe Argentieri (Vergato) e di Modena

Francesco Menani (Sassuolo), Alberto Greco (Mirandola) e Simona Magnani

(Polinago).