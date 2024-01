(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 AGORÀ WEEKEND/RAI 3/SISTO (FI): LE MIGLIORI TRANSAZIONI LASCIANO TUTTI UN

PO’ SCONTENTI. NESSUN DUBBIO, PRESTO L’INTESA SULLE CANDIDATURE ALLE

REGIONALI

“Il confronto serve per arrivare alla miglior soluzione possibile, nessun

dubbio che presto arriveremo ad una soddisfacente intesa sulle candidature

per le regionali”. Lo ha sostenuto il viceministro della Giustizia

Francesco Paolo Sisto nel corso di Agorà Weekend trasmissione in onda su

Rai 3 sabato 13 gennaio, condotta da Sara Mariani. “Oltretutto – ha

proseguito l’esponente del Governo Meloni – come spesso ricordava il mio

papà avvocato, le migliori transazioni sono quelle che lasciano tutti un

po’ scontenti. Assolutamente certo, quindi che, al termine del confronto in

atto nella coalizione, arriveranno i candidati giusti e condivisi”.

AGORÀ WEEKEND/RAI 3/IL VICEMINISTRO SISTO (FI): IN BASILICATA BARDI SARÀ

RICANDIDATO

Il viceministro Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ha dato per certa la

ricandidatura di Vito Bardi alla presidenza della regione Basilicata.

L’esponente politico lo ha dichiarato nel corso della trasmissione Agorà

Weekend in onda su Rai 3 sabato 13 gennaio, condotta da Sara Mariani,

parlando delle prossime elezioni regionali. “Dalla Sardegna alla Basilicata

troveremo una soluzione – ha sostenuto -, nella nostra coalizione si

discute, ma poi ci si arriva ad una condivisione”. Sulla Basilicata, in

particolare, Sisto ha espresso appoggio incondizionato all’attuale

presidente in carica: “Vito Bardi è stato un eccellente presidente, non c’è

nessun motivo per non ridargli la possibilità di continuare ad esserlo. In

ogni caso – ha concluso – la quadra finale, come sempre, la troveremo”.

[image: image.png]

Redazione Agorà Weekend – Raitre

http://www.raiplay.it/programmi/agora/