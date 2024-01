(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Toscana. Tenerini (Fi), La Giunta affossa San Vincenzo, si dimetta

“Sin dall’insediamento della nuova amministrazione, il Comune di San Vincenzo sta vivendo una situazione sociale ed economica sempre più preoccupante. La città è in stato di abbandono sul piano dello sviluppo, della programmazione culturale e perfino della manutenzione ordinaria, nonostante il grido di allarme che si solleva in maniera unanime. La Giunta sta affossando San Vincenzo, una perla della Costa degli Etruschi che non merita questo declino. Prima di compromettere irrimediabilmente un’intera comunità, prendano atto di aver fallito e si facciano da parte per il bene di tutti”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, la deputata di Forza Italia eletta in Toscana Chiara Tenerini e il responsabile del partito a San Vincenzo Francesco Biagini.

“Da tempo – aggiungono – abbiamo denunciato la gravità della situazione in cui San Vincenzo versa, che coincide con l’avvio dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Ricucci. Già con le passate amministrazioni guidate dal centrosinistra, e poi bruscamente concluse, la città ha subito forti difficoltà, ma ora siamo di fronte a una vera e propria emergenza che mette a rischio il futuro di San Vincenzo. Per questo abbiamo assistito all’inedita mobilitazione generale di tutte le associazioni di categoria e le realtà economiche. A nulla sono valse le dimissioni di Galligani, alla quale va dato atto della volontà di non partecipare a questo sfacelo.

Gli appelli delle forze produttive, delle realtà sociali e dei partiti di opposizione sono rimasti inascoltati e, anzi, hanno subito anche il dileggio da parte di alcuni componenti della Giunta. Condividiamo pienamente le richieste che arrivano dalla nuova manifestazione di protesta di commercianti, esercenti, ristoratori, attività ricettive e partite Iva. Anche se il sindaco ha preferito sottrarsi al confronto la realtà è sotto gli occhi di tutti: il progetto della ‘decrescita infelice’ di Officina San Vincenzo è miseramente naufragato. Ora alla Giunta – concludono Tenerini e Biagini – non resta che rendere felice tutta la città facendosi da parte e lasciando il posto a persone più capaci e competenti”.

