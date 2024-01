(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 12 gennaio 2024

comunicato stampa

Teatro Galli: annullato lo spettacolo “Ginger & Fred”. In programma il 14 febbraio “Il figlio” di Florian Zeller con Cesare Bocci e Galatea Ranzi

La Direzione del Teatro Galli comunica che non sarà possibile recuperare la recita di GINGER & FRED diretto e interpretato da Monica Guerritore, inizialmente programmata il 20 dicembre 2023 all’interno del turno di abbonamento D – Altri percorsi e saltata per motivi di salute degli attori protagonisti. La compagnia infatti non potrà recuperare in questa stagione tutte le date nei teatri già programmate, ma l’auspicio è quello di poterlo ospitare a Rimini nel cartellone 2024/2025.

Il nuovo titolo inserito in calendario in sostituzione di Ginger e Fred è IL FIGLIO di Florian Zeller, con Cesare Bocci e Galatea Ranzi, in programma mercoledì 14 febbraio (ore 21).