(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Comunicato stampa

Rigenerazione urbana: la Scuola come centro propulsore

Con il progetto “Abitare il Paese – La cultura della domanda”

Giovedì 18 gennaio al Maxxi i risultati della V edizione ed il lancio della VI

Roma, 12 gennaio 2024. Trentacinque città, da Nord a Sud del Paese, sono protagoniste della V edizione del Progetto “Abitare il Paese – La cultura della domanda” realizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e dalla Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi e che ha avuto come tema “Attivare comunità educanti: nuove generazioni per un progetto di futuro”. Si tratta di Agrigento, Ancona, Bari, BAT-Barletta Andria Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Crotone, Cuneo, Genova, Grosseto, Latina, Lecce, Macerata, Massa Carrara, Matera, Modena, Nuoro, Padova, Pescara, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vicenza.

Grazie ad una rinnovata alleanza tra Architettura e Pedagogia “Abitare il Paese”, sin dal 2018, ha posto le giovani generazioni al centro di un progetto di città del futuro per ampliare la loro capacità di elaborare la loro visione sul senso dell’abitare i territori partendo dalla Scuola come parte della più ampia comunità e definire, attraverso azioni di co-progettazione territoriale, strategie per una città sostenibile a misura di tutti. Dal lancio del Progetto, nel 2018, più di 5000 alunni e studenti di oltre 200 scuole di diverso ordine e grado, insieme ad oltre 200 Architetti tutor e tutor insegnanti – e a 60 Ordini territoriali degli Architetti PPC – hanno prodotto laboratori, video, servizi fotografici, disegni, elaborati, etc – che testimoniano la forte incisività di una Scuola che costruisce cultura e promuove, all’interno della comunità, nuove competenze.

Per Francesco Miceli, Presidente del CNAPPC, “la Scuola si sta sempre più caratterizzando come centro propulsore di un nuovo modo di vivere città e territori che ha nell’azione partecipativa il suo fulcro. Servizi di prossimità e Scuola sono elementi fondamentali di ogni processo rigenerativo. Cultura, Scuola, partecipazione ne sono driver straordinari.

Ciò è tanto più significativo oggi che il futuro del nostro Paese è nelle città e la rigenerazione urbana rappresenta il motore del cambiamento”.