RADICALI ITALIANI: DECISIONE NORDIO SU DON REVERBERI SCELLERATA

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Nordio ribalta la decisione della Cassazione: Don Reverberi non sarà

estradato

Il prete ottantaseienne della provincia di Parma, Don Reverberi, ha

ottenuto il diritto di continuare a celebrare la messa, lontano dalle ombre

dei presunti crimini commessi in Argentina durante l’ultima dittatura

militare (1976/1983). In quel periodo, le forze armate ingaggiarono una

guerra sporca, all’interno della più vasta “Operazione Condor” contro la

guerriglia peronista e trozkista ricorrendo sistematicamente alla violenza

e alla tortura inaugurando la vergognosa stagione dei voli della morte e

dei desaparecidos.

Il sacerdote è stato accusato dai giudici di Mendoza, in base a diverse

testimonianze, di aver partecipato all’omicidio di José Guillermo Beròn nel

1976, attualmente desaparecidos, e di aver assistito a numerose torture di

cittadini poi assassinati e fatti sparire.

Nordio ha ribaltato la decisione della Corte di Cassazione sostenendo l’età

avanzata del soggetto, le patologie cardiache e lo stress psicologico.

Tuttavia, è opportuno riflettere anche sullo stato di salute dei familiari

e parenti delle vittime, che da oltre 40 anni cercano la verità sulla

tragica fine dei loro cari, brutalmente trucidati dal regime militare.

A distanza di 40 anni, l’udienza di Reverberi non rappresenta un

accanimento giudiziario, bensì la richiesta di verità su una pagina oscura

della storia argentina e un appello per il rispetto dello Stato di diritto.

Come Radicali Italiani, ci uniamo al dolore dei familiari colpiti dalla

scellerata decisione del Ministro, rilanciamo il coro che accompagna la

società argentina ogni 24 marzo nelle piazze argentine “Ni Olvido Ni

Perdòn” perché non vi può essere nessuna impunità per chi è accusato di

crimini contro l’umanità!

Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino- Segretario Radicali

Italiani-Jacopo Vasini, Direzione Radicali italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

Firma – radicali.it