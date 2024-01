(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Palermo. Borrelli (AVS) a manifestazione per pitbull bruciato vivo: “Dare

voce a diritti animali, chi li maltratta deve finire in galera”

Sabato 13 gennaio a Palermo, in via delle Croci, a partire dalle 14,30 ci

sarà una manifestazione cittadina per il cane legato a un palo e bruciato

vivo e chiedere giustizia contro il suo aguzzino, un uomo già noto alle

forze dell’ordine. All’iniziativa organizzata dall’attivista Enrico Rizzi

prenderà parte anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco

Emilio Borrelli che proprio l’altro giorno è intervenuto in Parlamento per

chiedere nuove norme per tutelare gli animali.

“Quel criminale, nonostante il suo orribile e barbaro gesto, è ancora a

piede libero. Invece deve essere arrestato,” commenta Borrelli.“La

questione è proprio questa, mancano norme efficaci e ben indirizzate. Se

pensiamo che attività come la caccia selvaggia e gli spettacoli circensi

con gli animali sono ancora consentite, anzi tutelate, vuol dire che

abbiamo un grosso problema ed allora dobbiamo farci sentire. Tutti in

piazza e diamo voce ai diritti degli animali,” conclude il deputato

ecologista.

