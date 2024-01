(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Open Arms, Zoffili (Lega): “Ero Presidente Bicamerale Schengen, Salvini ha difeso l’Italia”

Roma, 12 gen. – “Esprimo sostegno, solidarietà e vicinanza al Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, che oggi si trova ancora una volta in tribunale a Palermo per l’udienza Open Arms, a processo per aver mantenuto da Ministro dell’Interno le promesse che aveva fatto agli italiani in campagna elettorale: quelle di difendere i confini, garantire la sicurezza del nostro Paese e ridurre gli sbarchi di immigrati clandestini. In quel periodo, nell’agosto del 2019, ero Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione, e ricordo bene che la linea del Ministro Salvini era sostenuta da tutto il Governo e coerente con le preoccupazioni derivanti dalle attività criminose connesse all’immigrazione clandestina. Difendere l’Italia non può essere considerato un crimine, anzi come recita l’articolo 52 della nostra Costituzione la difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino. Sono orgoglioso del lavoro che il Ministro Salvini ha svolto al Viminale, difendendo la dignità e i confini del nostro Paese. Sempre al tuo fianco, Matteo”.

Così il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in IV commissione Difesa della Camera dei Deputati e Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE.