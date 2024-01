(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 *Leonardo, Barbera (Prc): “Un plauso al Vaticano per aver rifiutato denaro

da chi produce strumenti di morte”*

“Un plauso al Vaticano e ai vertici dell’Ospedale Bambin Gesù, per aver

rifiutato una donazione di un milione e mezzo di euro da chi produce ed

esporta strumenti di morte. Un gesto di estrema coerenza che chiunque abbia

a cuore la Pace, quella con la P maiuscola, e l’art.11 della nostra

Costituzione non può che apprezzare. Rifiutare una donazione di un milione

e mezzo di euro non è cosa da poco. Le argomentazioni di Leonardo secondo

le quali in tutti i teatri di guerra non sono presenti sistemi offensivi

prodotti dalla loro azienda lascia molto perplessi, visto che autorevoli

commentatori, sulla base di documenti ufficiali, come la relazione del PCM

sull’export militare, hanno già chiesto conto a Leonardo dei pagamenti di

svariati milioni di euro ricevuti dal governo israeliano. D’altronde i

rapporti di Leonardo con Israele in campo militare, ma non solo, sono ben

noti da tempo. Rapporti che andrebbero immediatamente recisi visto il

massacro della popolazione civile palestinese. Auspichiamo che il nobile

gesto del Vaticano e dei vertici dell’Ospedale Bambin Gesù spinga anche

altre realtà a recidere rapporti di collaborazione con chi produce e vende

armi, alimentando guerre e povertà nel mondo, e con chi si macchia di

crimini di guerra, come quelli che stanno avvenendo, nell’indifferenza dei

governi occidentali, nella striscia di Gaza”. E’ quanto dichiara Giovanni

Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.