(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 *LANDINI, MARCHETTI (LEGA): “GABBIE SALARIALI STRADA GIUSTA, MA DIFFICILE

DA COMPRENDERE PER CHI VIVE CON STIPENDIO DA SINDACALISTA”*

BOLOGNA, 12 GEN – “Da anni promuoviamo la necessità di legare il

trattamento economico accessorio al costo reale della vita in un territorio

specifico. Chi fa politica con stipendi sindacali può trovarlo difficile da

comprendere, ma sfido i rappresentanti della Fiom a trovare un lavoratore

dell’Emilia Romagna in disaccordo con questa proposta. È tempo di adottare

le gabbie salariali per garantire equità e giustizia economica”. Così il

consigliere regionale della Lega, vicepresidente commissione Sanità,

Daniele Marchetti, sulle dichiarazioni del leader nazionale della Fiom,

Maurizio Landini, che, a margine dell’assemblea dei delegati dei

metalmeccanici della Cgil dell’Emilia-Romagna ha definito le gabbie

salariali come “porcherie”.

