Fwd: Festa Sant’Antonio Abate – Benedizione degli Animali

Domenica 14 gennaio Benedizione degli Animali a Valle Paradiso

Blog della Chiesa Ortodossa Italiana

*Domenica 14 gennaio ore10,30*

*Benedizione degli Animali a Valle Paradiso*

Domenica *14 gennaio *alle ore *10,30* nella *Chiesa-Cattedrale *di *Valle

Paradiso *(*Santuario della Santissima Trinità*) sita in *via Valle

Paradiso, n. 1* – *Boville Ernica* (FR) dopo la solenne *Divina

Liturgia *officiata

da *padre Sergio* e *padre Emanuele*, l’Arcivescovo Metropolita *Filippo I*,

effettuerà l’ordinazione a Lettore del giornalista *Giovanni De Ficchy*, e

forse di alcuni diaconi provenienti da fuori Regione, oltreché il Rito

della *Grande Santificazione delle Acque* in ricordo del Battesimo del

Signore e, al termine, in ricordo della festa di *Sant’Antonio il Grande*

(Abate), patrono degli animali domestici (la cui ricorrenza ricade

mercoledì17) effettuerà la *Benedizione degli Animali* presenti.

Alla cerimonia sarà presente l’emittente *OltremodoTV *e il quotidiano

online *Roma Giornale Sera.*

Alla fine della cerimonia, chi vorrà, potrà partecipare ad un’Agape

comunitaria in un caratteristico ristorante locale.

*Per arrivare da Roma e da Frosinone*

prendere *Autostrada A1*

uscita *Ferentino*

prendere *Superstrada per Sora*

scendere (dopo sottopassaggio) *Frosinone/Giglio di Veroli*

continuare sulla sinistra fino alla *strada *(DX)* per Strangolagalli*

continuare fino *Valle Pradiso*

