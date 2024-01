Faenza, i Ministri Tajani e Bernini incontrano Confcooperative ad Agrintesa

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Dida foto tavolo: da sinistra Aristide Castellari, presidente di Agrintesa; Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca; Maurizio Gardini, presidente Confcooperative; Antonio Tajani, Vicepremier; Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna.

Le foto in stabilimento sono state scattate presso Agrintesa a Castel Bolognese.

L’incontro è avvenuto a Faenza nella sede centrale della cooperativa ortofrutticola Agrintesa.

Confcooperative al Vicepremier Tajani e alla Ministra Bernini: «Agricoltura e welfare hanno bisogno di sostegno dalle istituzioni»

Oggi pomeriggio ad Agrintesa a Faenza il Ministro Tajani e la Ministra Bernini hanno incontrato i cooperatori e le cooperatrici del territorio.

Faenza, 12 gennaio 2024. Questo pomeriggio il Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani e la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini hanno incontrato Confcooperative Romagna nella sede di Agrintesa, cooperativa che si occupa di lavorazione di prodotti ortofrutticoli e vino e che associa 4.000 agricoltori in Emilia-Romagna muovendo oltre 400.000 tonnellate di prodotto (248.000 nel comparto ortofrutta e 156.000 nel comparto vino).

«Dobbiamo ringraziare i Ministri Tajani e Bernini perché è la seconda volta, in pochi mesi, che vengono in visita presso le nostre cooperative – ha detto Mauro Neri, Presidente di Confcooperative Romagna, facendo riferimento alla visita che avvenuta in Caviro, a Forlì, lo scorso 23 agosto -. Questo dimostra attenzione da parte del Governo al nostro territorio e per il nostro sistema cooperativo che è un elemento fondamentale del tessuto economico locale. Colgo l’occasione per ringraziare l’On. Rosaria Tassinari che ci di dimostra da sempre sostegno e attenzione».