*Radiofonia: Mariachiara Sacchetti, "Dillo a Sac" è l'anima della gente*

Speaker di Radio Italia Anni 60 e di Radio Cecchetto, Mariachiara Sacchetti

conduce un programma sull’anonimato di chi cerca consigli ma ha troppa

paura di esporsi.

Dai microfoni di Roma spicca il volo ai microfoni di Sanremo, dove, insieme

ad altri speaker svolgerà le interviste a tutti i cantanti in gara al

festival.

Figlia di un ex Dirigente del Turismo Italiano, muove i suoi passi negli

studi linguistici per approdare poi alle emozioni di voce e scrittura, è

autrice infatti di diversi romanzi e racconti per bambini, e ha all’attivo

molte sceneggiature cui ha preso parte.

35 anni non sono troppi per raggiungere il suo sogno, sono sempre pochi per

raggiungerne altri.