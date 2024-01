(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 INFLAZIONE: TENERINI (FI), “SENZA TAGLIO DEL CUNEO FISCALE SAREMMO IN UNA SITUAZIONE BEN PIU’ DIFFICILE”

“Viviamo in un contesto nazionale ed internazionale caratterizzato da un’inflazione deflagrante. Abbiamo assistito ad un aumento dei tassi d’interesse della BCE incredibile per contenere l’inflazione. Si parla di aumenti che si realizzano di solito in 2 o 3 anni e noi li abbiamo subiti in pochi mesi. È chiaro che questo ha inciso pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie e se non avessimo investito tante risorse sul taglio del cuneo fiscale oggi saremmo in una situazione ben peggiore. Quando ci siamo insediati perfino Landini disse che un taglio del 5% sul cuneo fiscale sarebbe stata un’ottima misura, ecco noi l’abbiamo superata. Non ci fermeremo qui e proseguiremo su questa strada”. Così Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento lavoro del partito azzurro, ospite a Radio 1.

