(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 FdI. Bonelli (AVS): Dopo inchiesta Report, Commissione antimafia apra

indagine su penetrazione mafie nei partiti

“Le presunte relazioni, emerse da un’inchiesta di Report e anticipate da la

Repubblica, tra la mafia e alcuni esponenti di Fratelli d’Italia,

specialmente in Lombardia, sono motivo di grave preoccupazione e

rappresentano l’ennesimo campanello d’allarme. C’è un tema fondamentale che

riguarda l’integrità delle nostre istituzioni di cui i partiti sono una

componente essenziale. Per questo sollecito la Commissione parlamentare

antimafia a svolgere un’inchiesta sul livello di penetrazione delle mafie

nei partiti o quantomeno sui tentativi che essa esercita per condizionare

la politica o addirittura entrarvi all’interno. Vanno individuati

meccanismi chiari, trasparenti e regole di comportamento che consentano di

tenere fuori la mafia dalla politica”.

Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che conclude: “Le recenti

posizioni del governo e della maggioranza in termini di depenalizzazione

dell’abuso d’ufficio e limitazione delle intercettazioni rischiano di

depotenziare la lotta alla corruzione che è uno strumento utilizzato dalle

mafie per raggiungere i suoi obiettivi criminali”.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75