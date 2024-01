(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Ex Ilva. Berrino (FdI): Informativa Urso dimostra impegno per rilancio siderurgia italiana

“Nell’informativa di stamattina in Senato il ministro Urso ha toccato i punti fondamentali per il rilancio dell’industria siderurgica italiana. Il ministro ha ripercorso alcune parti fondamentali della storia recente dell’ex Ilva, dai provvedimenti del governo Conte che l’hanno messa in difficoltà al tentativo di Arcelor Mittal di affossare la siderurgia italiana prediligendo la produzione all’estero. Ora si cambierà rotta. Cambierà la catena di comando per rimettere le acciaierie di Taranto e Genova al centro della produzione nazionale. Sono molto fiducioso, dunque, sulla ripartenza dell’ex Ilva per tornare a livelli di produzione precedenti alla crisi, garantendo livelli occupazionali soddisfacenti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino, componente della commissione Lavoro.

