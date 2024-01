CS Fermerci – Siglato accordo di collaborazione tra Associazione Fermerci e la Fiera Green Logistic Expo di Padova

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 La Green Logistic Expo torna a Padova il 9 – 10 e 11 ottobre 2024, siglato

accordo di collaborazione con l’Associazione Fermerci.

Carta, Presidente Fermerci: “a Padova presenteremo “Casa Fermerci” e

iniziative di interesse per tutto il settore del trasporto ferroviario merci in

Italia”.

Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall: “la collaborazione tra Fermerci e

la Green Logistic Expo muove la fiera verso una logistica italiana

sostenibile e intermodale”.

Siglato l’accordo di collaborazione tra la fiera Green Logistic Expo di Padova e Fermerci,

l’Associazione di categoria che rappresenta il sistema del trasporto ferroviario merci in Italia.

La fiera, organizzata nelle giornate del 9-10 e 11 ottobre 2024 presso Fiera di Padova, colloca infatti

il trasporto ferroviario merci al centro di un percorso di sviluppo verso una logistica sostenibile,

moderna e intermodale.

Clemente Carta, Presidente di Fermerci: presso la Green Logistic Expo di Padova presenteremo Casa

Fermerci, un ampio spazio espositivo che sarà punto di ritrovo per i nostri associati, e iniziative di

interesse per tutto il settore del trasporto ferroviario merci in Italia.

Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall: la collaborazione con Fermerci conferma la natura e la

mission di Green Logistics Expo, cioè di essere una fiera al servizio della logistica italiana, in tutte le

sue componenti, a partire dall’intermodalità. Si tratta di una collaborazione che ci spinge a ritenere

che quella di ottobre sarà una fiera ricca di contenuti autentici e con la presenza di molte aziende

leader nei rispettivi segmenti, visitata dagli stakeholder maggiormente rappresentativi e dei

responsabili di tutta la manifattura italiana in cerca delle migliori soluzioni per il proprio business.

—————————-GREEN LOGISTICS EXPO, il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile, giunto nel 2024 alla terza edizione, è l’unico

appuntamento fieristico B2B che mette in relazione gli Operatori Logistici e il Mondo della Produzione, della Distribuzione

e del Commercio. Nato per accompagnare la logistica nel suo percorso di piena maturazione e metterla in presa diretta

con l’impresa vede in mostra i leader dell’intermodalità ferroviaria e del trasporto merci, della logistica per l’impresa e

della portualità, dell’e-commerce e della governance urbana.

ASSOCIAZIONE FERMERCI, nata nel 2022, rappresenta il sistema del trasporto ferroviario merci in Italia. Vi aderiscono:

imprese ferroviarie, terminal ferroviari, operatori multimodali e di ultimo miglio ferroviario, costruttori di locomotive e le

società di leasing, detentori dei carri ferroviari e delle relative officine, centri di formazione del personale nel settore

ferroviario. Nel 2023 l’Associazione è cresciuta del 250% passando da 9 soci fondatori a circa 60 impese aderenti, fra

associati diretti e indiretti. Il gruppo di imprese rappresenta il 72% del traffico ferroviario nazionale in termini di treni-km,

occupa circa 12000 addetti e produce un fatturato aggregato pari a 3 miliardi, infine, investimenti previsti in Italia fino a

2 miliardi.