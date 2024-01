(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 CONCORDATO PREVENTIVO, GUERRA (PD): AVEVANO PROMESSO CHE AVREBBERO CALATO LE TASSE, ORA SAPPIAMO A CHI

“Il viceministro Leo ci aveva detto che il concordato preventivo è uno strumento ex ante per contrastare l’evasione, perché il fisco ha in mano una mole rilevante di dati, dagli Isa (Indicatori sintetici di affidabilità), ai dati finanziari, alla fatturazione elettronica, ecc., e può quindi proporre al contribuente di essere tassato non sul suo vero reddito, ma sul reddito calcolato dall’agenzia delle entrate che poi viene tenuto fisso per due anni.

Dopo il parere delle Camere, che il viceministro Leo si è detto disposto ad accogliere, impariamo invece che, qualunque cosa dicano i dati, l’agenzia non potrà proporre un reddito che si discosti di molto (al massimo un 10% in più) da quello dichiarato dal contribuente l’anno prima. Anche se si tratta di un contribuente con una pagella Isa molto bassa e cioè un soggetto non affidabile fiscalmente, che significa a fortissimo rischio di evasione. Essere affidabili darà solo svantaggi, quanto più si è evaso nell’anno di riferimento tanto più ci si guadagna. Avevano promesso che avrebbero calato le tasse, ora sappiamo a chi…”

Così in una nota Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria Pd.