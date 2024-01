(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Agricoltura: Carloni (Lega), allevatore si impicca per masseria svenduta all’asta. Straziante

Roma, 11 gen. – “In Puglia un allevatore si è impiccato all’arrivo dell’acquirente per la sua masseria messa all’asta. Il valore iniziale aveva subito una serie di ribassi tali da non potergli permettere di coprire i debiti. Una storia straziante. Alla famiglia dell’uomo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Una vita di sacrifici e amore per la terra non può finire in questo modo”.

Così il presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni.