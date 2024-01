(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 UCRAINA: BAGNASCO (FI), “DIFESA COMUNE EUROPEA È IMPRESCINDIBILE”

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ci ha obbligati ad una riflessione rispetto alla concezione tradizionale di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea a cui eravamo abituati e, più in generale, al ruolo che l’Europa è chiamata a svolgere nell’immediato e in futuro per difendere la sicurezza dei suoi cittadini e di fronte alle richieste di aiuto militare da parte dei Paesi confinanti. La fornitura di armi a uno Stato aggredito militarmente in Europa, deliberata attraverso la decisione (PESC) 2022/338, costituisce uno spartiacque rispetto al passato e si pone come un primo passo in avanti verso il futuro della difesa comune. Oggi più che mai è imprescindibile un progetto di difesa comune europea. La guerra che si sta combattendo alle porte di casa nostra è una guerra che riguarda tutti perché ne subiamo, indirettamente, le conseguenze, le quali, con effetto domino, si riversano su ogni ambito della nostra società. Capisco i colleghi del fronte pacifista che invocano a gran voce una trattativa di pace, chi di noi non la vorrebbe? La pace da raggiungere deve, però, essere giusta ed equilibrata e non può definirsi tale una pace che non contempli la libertà per l’Ucraina. Sono certo che il nostro Paese lotterà sempre per la pace e sarà pronto a fare la sua parte, ovunque sia chiamato a farla, perché crediamo fortemente nella libertà che rappresenta il pilastro essenziale di una società che voglia definirsi democratica”. Lo ha dichiarato Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aulla nella discussione sulle ‘Comunicazioni del Ministro della Difesa su proroga cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina’.

