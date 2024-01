Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali: gli orari dell’Ufficio Elettorale dal 18 gennaio 2024 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Mod. Richiesta certificati iscrizione nelle liste elettorali

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALE

All’Ufficio Elettorale

del COMUNE DI CAGLIARI

OGGETTO: Richiesta certificati iscrizione nelle liste elettorali per CANDIDATI e/o SOTTOSCRITTORI di lista

candidati/proposta di legge/referendum.

Il DICHIARANTE

Il sottoscritto

Nato a

Cod. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Residente a

Telefono

Indirizzo E-mail/PEC

 Segretario o referente

Altro ruolo (specificare)

In qualità di

del partito, associazione o lista

CHIEDE

il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori

 riferito alla propria persona

 riferito alle persone di seguito specificate

COGNOME

CODICE FISCALE

N. Certificati richiesti

Ad uso

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate

DICHIARA

 di richiedere tali certificati per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di candidature, raccolta firme

sottoscrittori di lista candidati/proposta di legge/referendum;

 di utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità sopra indicate;

 di essere a conoscenza delle disposizioni relative all’uso e al trattamento dei dati personali, e delle sanzioni

previste in caso di trattamento o uso illecito degli stessi.

Palazzo Civico di Piazza A. De Gasperi, 2 – 09100 CAGLIARI

Mod. Richiesta certificati iscrizione nelle liste elettorali

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Delega da parte del segretario o referente

Copia del documento di identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

Altri allegati

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

 dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito

istituzionale dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della

presentazione dell’istanza

Cagliari _________________

Il Dichiarante _________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata

unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. E’ valido l’invio “via telematica” solo