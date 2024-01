(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 *PIANO ARIA, OCCHI (LEGA): “DOCUMENTO UNIDIREZIONALE CHE COMBATTE UN NEMICO

PERDENDO DI VISTA LE ESIGENZE DEI CITTADINI ED ECONOMIA”*

BOLOGNA, 10 GEN – “Un piano unidirezionale, che ha individuato chiaramente

il nemico da combattere, l’inquinamento dell’aria, lo attacca duramente, ma

perde di vista le altre necessità di un Paese come il nostro

disinteressandosi delle pesanti ricadute sull’occupazione, sulla mobilità,

e sui rischi di una perdita di competitività per interi settori

industriali”. Così il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi, in

veste di relatore di minoranza, ha commentato la “Decisione sulle

osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale

(PAIR 2030)”.

“Il cittadino è preoccupato della qualità dell’aria e alla salute. Ma per

raggiungere l’obiettivo non possiamo perdere di vista il contesto. Il

problema è che siamo ostaggio di un sistema che ci impedisce di fare

politiche nostre scegliendo le azioni da attuare sulla qualità dell’aria e

per il miglioramento progressivo del risparmio energetico. Ci viene invece

imposta una rigida tabella di marcia da rispettare con misure che riteniamo

troppo dure” ha aggiunto l’esponente del Carroccio, citando la forte

limitazione della mobilità dei cittadini: “Sono scelte che impatteranno

sempre di più sulle classi medio-basse e sugli anziani, coloro che

difficilmente potranno sostituire l’auto o implementare delle azioni più

complesse”.

Sui limiti alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti, Occhi

solleva un quesito: “Mi stupisce che nessuno abbia ancora posto un tema di

costituzionalità di tale misura. E’ possibile che ci siano zone in Italia

in cui posso circolare liberamente in altre, no?”. Sempre sul tema della

mobilità urbana “queste misure draconiane portano a fortissimi oneri per i

Comuni, che devono concentrare le poche forze di polizia locale presenti

sul territorio per fare da “cane da guardia” agli automobilisti. Per non

parlare poi di altre misure difficilmente applicabili e controllabili, come

la riduzione della temperatura nelle abitazioni, la chiusura delle porte

degli esercizi commerciali; poi i controlli sulle canne fumarie che

giustamente vanno fatti nelle residenze, ma che quasi mai vengono eseguiti.

Si lascia tutto al senso civico del singolo cittadino” ha rilevato Occhi.

In merito alle ripercussioni sull’industria, “mi chiedo se quando il

Presidente Bonaccini parla dell’Emilia Romagna come locomotiva

dell’economia italiana pensi che le misure per il settore siano efficaci e

non dannose in un contesto già di pesante perdita di competitività; il

nostro settore produttivo ha già fatto negli anni scorsi importanti

investimenti sul contenimento degli inquinanti; questo lo si vede anche dai

dati di concentrazione di Anidride Solforosa e Ossidi di Azoto. C’è molta

perplessità nelle associazioni di categoria, specialmente in merito ai

nuovi limiti molto più stringenti sulle emissioni; a noi sembrano misure

eccessivamente e inutilmente punitive; inoltre servono maggiori

finanziamenti di accompagnamento e incentivo oltre che misure

semplificative che ancora non si sono viste”. E ancora l’agricoltura: “Qui

il nemico principale è l’NH3, l’ammoniaca, precursore di PM10. L’obiettivo

è stato seguito in maniera compatta e decisa, dettando rigide norme per gli

spandimenti e fissando limiti inferiori delle emissioni per le nuove

autorizzazioni. Il comparto agricolo e lattiero caseario, fondamentale per

l’economia regionale, è già fortemente penalizzato nella competitività e

non va ulteriormente indebolito.

Insomma, un PAIR che non convince Occhi, che annuncia: “Presenteremo degli

emendamenti per cercare di mitigare questi impatti più pesanti, anche

cercando di venire incontro a coloro che hanno fatto delle osservazioni

secondo noi pertinenti”.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–