(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 PEREGO (DIFESA) Coerenza del Paese nel sostegno all’Ucraina con la proroga degli aiuti al 31 dicembre 2024

Roma, 10 gennaio 2024.

“L’impegno della Difesa Italiana” afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago al termine delle Comunicazioni al Parlamento del Ministro della Difesa in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina “è stato concreto fin dai primissimi giorni del conflitto, aderendo alle iniziative NATO, UE e multilaterali a supporto dell’Ucraina. Siamo prossimi ad un nuovo inverno di una guerra che persiste da quasi due anni, e bisogna continuare a sostenere lo sforzo del popolo e delle Forze Armate ucraine affinché siano in grado di resistere all’aggressione russa”

“Missili, droni, e 8 milioni di mine sparse sul territorio” continua Perego “rendono fondamentali le Coalizioni di Capacità come quelle dell’Ukraine defence contact group per il sostegno all’evoluzione delle Forze Armate ucraine in settori specifici come lo sminamento del territorio, la cyber defence, e quello marittimo per la ricostituzione della Marina ucraina. Settori dove l’Italia è interessata a partecipare attivamente fornendo il proprio contributo al popolo ucraino”.

“Continuare a fornire mezzi, materiali, equipaggiamenti ed aiuti umanitari,” conclude il Sottosegretario “senza andare a detrimento dei programmi di acquisizione della Difesa italiana, è importante e coerente per essere dalla parte della libertà delle Nazioni e del rispetto del diritto internazionale. Non si può essere indifferenti a questo scenario e bisogna celermente iniziare ad agire per una incisiva azione diplomatica con fermezza, de escalation e dialogo costruttivo. L’Italia con i paesi UE deve continuare a essere protagonista in questa azione per creare le condizioni per una pace duratura e giusta”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma