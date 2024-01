(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 *Oggetto: Operatori sanitari aggrediti negli ospedali del Salernitano.

Polichetti (Uil Fpl provinciale): “Un comitato ad hoc sul fenomeno in

Prefettura per arginare il fenomeno”*

Il professore Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale,

esprime profonda preoccupazione per la crescente ondata di aggressioni ai

danni degli operatori sanitari nel Salernitano. L’ultimo episodio,

verificatosi nel reparto di Pediatria a Nocera Inferiore, ha ulteriormente

evidenziato la necessità di adottare misure concrete per garantire la

sicurezza e l’ordine pubblico negli ospedali della provincia.

Polichetti, infatti, chiede l’istituzione urgente di un Comitato

provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di

Salerno. “È inaccettabile che gli operatori sanitari debbano affrontare

situazioni di violenza sul luogo di lavoro. La sicurezza di chi dedica la

propria vita a curare gli altri deve diventare una priorità assoluta.

Chiediamo alle autorità competenti di agire con tempestività e

determinazione per porre fine a questo fenomeno inaccettabile”.

Polichetti, responsabile del reparto di Gravidanza a Rischio dell’ospedale

di Salerno, invita Asl Salerno e“Ruggi” a collaborare con forze dell’ordine

e istituzioni per sviluppare strategie efficaci che tutelino la sicurezza

degli operatori sanitari e garantiscano la continuità dei servizi

essenziali per la salute della comunità.

Il rispetto per il lavoro degli operatori sanitari è fondamentale per la

stabilità del sistema sanitario e per il benessere di tutti i cittadini.

“Mi impegnerò a seguire da vicino l’evolversi della situazione e a lavorare

attivamente per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e sereno per tutti

gli operatori sanitari della provincia di Salerno”, ha concluso Polichetti.

NELLA FOTO:

UNA FOTO DEL PROFESSORE MARIO POLICHETTI;

