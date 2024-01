(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 *Gentili, *

*si allega questa nota come da oggetto con cortese richiesta di

pubblicazione. *

*Ringraziando, buon lavoro*

*Ufficio Stampa On. Nicole Matteoni*

*MATTEONI (FDI): Adriano Monti Buzzetti Colella è un professionista, basta

con le strumentalizzazioni della sinistra sulla cultura *

Faccio i miei complimenti ad Adriano Monti Buzzetti Colella per la sua

prossima nomina a presidente del Cepell. Le polemiche già messe in atto dal

mondo della sinistra ancor prima dell’ufficialità dell’incarico mi sembrano

sterili e pretestuose oltre che pretenziose. Il Ministro per la Cultura ha

scelto secondo un criterio di professionalità e non ha esautorato nessuno.

Quando finisce un mandato è un suo diritto chiudere il rapporto con una

persona degna e preparata e sostituirla con un’altra con le stesse qualità.

Sulla professionalità ampiamente dimostrata dal prossimo presidente scelto,

nessuno può aver nulla da eccepire dato il suo curriculum.

Stabilito questo, basta col falso mito che la cultura sia una prerogativa

esclusiva della sinistra. Mito per troppo tempo elaborato anche negli

ambienti culturali italiani purtroppo senza essere mai contestato o

contrastato.

Ora è il momento di sfatarlo e portare le prove di quanto sia fasullo e la

nomina di Adriano Monti Buzzetti Colella ne sarà un chiaro esempio.

Così ha commentato l’On. Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d’Italia e

membro della Commissione cultura

Segreteria On. Nicole Matteoni

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

Palazzo Montecitorio

00186 Roma

________________

In ottemperanza a quanto stabilito dal GDPR 679/2016 in materia di