(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Giustizia: Sisto, riforme prendono forma anche grazie a FI

“Le nostre riforme delle giustizia cominciano a prendere forma, con il

contributo decisivo di Forza Italia non solo in termini di numeri ma anche,

e soprattutto, di contenuti. Portiamo avanti, con coerenza e

determinazione, la difesa dei nostri principi, densi di garantismo e di

rispetto della Costituzione. L’abrogazione sacrosanta e doverosa dell’abuso

d’ufficio, insieme agli altri interventi previsti in questo pacchetto, è un

primo, importante step che fa capire come questa sia davvero la legislatura

giusta per quella svolta, da noi sempre agognata, che metta al centro del

sistema giudiziario il cittadino”. Lo dichiara il vice ministro della

giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.