(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 Caso Apostolico: Pucciarelli (Lega), verità venuta a galla, sinistra e media si scusino

Roma, 10 gen – “La verità è venuta a galla: senza troppo stupore emerge che il video nel quale si vede il giudice Apostolico in piazza con l’estrema sinistra inveire contro il ministro Salvini e le nostre forze dell’ordine non era dossieraggio. Sinistra e media a loro molto vicini, che per mesi hanno screditato la Lega e il vicepremier, e negato l’evidenza invece di ammettere che Apostolico è una toga politicizzata, si scusino. E da parte nostra ribadiamo ancora una volta piena e convinta solidarietà a uomini e donne in divisa”.

Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa e presidente commissione Diritti umani a Palazzo Madama.

__________

Ufficio stampa Lega Senato