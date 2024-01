(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Salute: Lucaselli (Fdi), bene Aifa su rimborsabilità farmaco anti cancro

seno

“E’ una bella notizia la rimborsabilità, approvata dall’Aifa, per il

farmaco ‘trastuzumab deruxtecan’ come monoterapia per il trattamento del

tumore al seno metastatico. Si tratta di un farmaco dalla comprovata

efficacia nel salvare vite”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia

Ylenja Lucaselli. “Avendo affrontato la patologia, posso testimoniare

quanto questo passo in avanti costituisca un fattore sostanziale di tutela

della salute a beneficio delle donne. Uno dei temi fondamentali del

confronto attuale è la disuguaglianza nell’accesso alle terapie. Con questa

iniziativa dell’Aifa si affronta un aspetto fondamentale”.

On. Ylenja Lucaselli