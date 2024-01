(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Prato: Mazzetti (FI), mancata seria pianificazione urbana frazioni Sud città

Roma, 9 gen. – “Lo sviluppo industriale delle zone limitrofe alla città di Prato è stato importante e molti dei problemi che abbiamo constatato non nascono certo dalle imprese, che sono il motore del nostro tessuto sociale, ma dagli amministratori locali che non hanno avuto la capacità di fare una sana pianificazione urbana”. Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare pratese e componente VIII ambiente, a margine di un incontro con i cittadini di Santa Maria a Colonica insieme al Comitato “Ambiente Spontaneo Difendiamo la Nostra Salute”. Mazzetti, coordinatore provinciale di FI, si è impegnata fin da subito per tornare a Santa Maria e fare nuovi sopralluoghi anche coinvolgendo le Istituzioni: “Sono già al lavoro affinché le richieste emerse in questo importante momento di ascolto e di confronto possano trovare applicazione. Proseguirò con incontri e iniziative analoghe perché in questo momento c’è bisogno di una politica che ascolta, di una politica concreta, soprattutto in questo momento storico”. “Le istanze delle comunità come quella di Santa Maria devono essere al centro dell’attenzione della politica. Negli ultimi dieci anni è mancato questo: ascolto e coinvolgimento attivo”, conclude Mazzetti. “Qualcuno, forse dando per scontato in termini di voti, si è dimenticato dell’esistenza di queste comunità, di questa e di tante altre frazioni. Noi ci impegniamo a ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le Istituzioni”, aggiunge Francesco Cappelli, coordinatore comunale di Forza Italia.

