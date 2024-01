(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Piano Mattei: Squeri (FI), accuse sinistra a Mattei sono fuori dal mondo

“Il piano Mattei è un piano ambizioso, che farebbe bene non solo all’Italia

ma anche ai Paesi africani. Dalla sinistra sono giunte espressioni che

hanno associato il nome di Enrico Mattei al colonialismo. È fuori dal

mondo. La realtà, che io conosco visto che mio padre è stato collaboratore

di Mattei, dice l’esatto contrario. Mattei è stato ucciso perché andava

contro la prassi di Paesi che, loro sì, volevano colonizzare i territori in

cui si trovavano i giacimenti di petrolio”. Lo ha detto, intervenendo in

Aula, il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia

Luca Squeri. “Mattei è stato ucciso perché ha stretto accordi in base ai

quali il 75% dei profitti derivanti dalle estrazioni doveva rimanere nel

Paese sede del giacimento. Questo ha significato portare ricchezza,

sviluppo, crescita, libertà. Mattei fu innovatore anche in un altro ambito:

il nucleare. Dobbiamo a lui la prima centrale in Italia, benché i primi

nemici del nucleare siano proprio i petrolieri”, ha concluso.