(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Lavoro, Giaccone (Lega): “Bene dati occupazione, misure Governo funzionano”

Roma, 9 gen. – “I dati Istat che rilevano un nuovo massimo storico di occupati con 520mila unità in più rispetto allo scorso anno, dimostrano che le scelte coraggiose della Lega e del Governo stanno dando i frutti sperati. Numeri reali, non chiacchiere, che premiano l’impegno serio e concreto sulla spinta alle politiche attive sul lavoro, abbandonando anni di assistenzialismo. E’ evidente che il nostro Paese sta tornando a crescere, con numeri occupazionali in aumento, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti a tempo determinato e le donne. Le misure che abbiamo fortemente voluto a sostegno di lavoratori e imprese, a partire dal taglio delle tasse per i redditi medio bassi, hanno funzionato. La strada intrapresa è quella giusta”.

Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Giaccone, capogruppo in commissione Lavoro.