(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Giustizia: Stefani (Lega), ok a mio odg per modifica legge Severino, dignità ad amministratori

Roma, 9 gen – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione in commissione Giustizia al Senato dell’ordine del giorno, a mia prima firma, che impegna il governo ad abrogare la norma, introdotta dalla legge Severino, che costringe alle dimissioni gli amministratori locali condannati anche solo dopo il primo grado di giudizio. Finalmente, si restituisce dignità a tutti quei sindaci che verranno considerati innocenti, al pari di tutti i cittadini, sino alla sentenza definitiva. Una modifica necessaria, che risponde perfettamente al quesito previsto dal nostro Referendum per una riforma equa e imparziale del sistema giustizia”.

Così in una nota la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia.

__________

Ufficio stampa Lega Senato