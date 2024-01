cs nonni e ragazzi

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 I RAGAZZI DI AZIONE CATTOLICA IN VISITA AI NONNI DELLA CASA RESIDENZA

Nella mattinata di sabato 6 gennaio il gruppo di Azione Cattolica Ragazzi

dell’Unità Pastorale Gesù Risorto, accompagnato dagli educatori, ha fatto

visita alle nonne e ai nonni della Casa Residenza Anziani di San Giovanni in

Marignano per portare gli auguri di buon anno e condividere momenti di

allegria.

I ragazzi hanno presentato un estratto dal Piccolo Principe sul quale hanno

lavorato nei mesi passati per riscoprire il valore dei legami, dell’amicizia

e dell’avere cura delle persone, poi hanno proposto balli e canti insieme.

Una grande ed intensa emozione ha invaso l’intera struttura, insieme ad un

vero e proprio scambio prezioso di conoscenze e memoria, reso possibile

grazie alla musica, collante della mattinata.

Grandissima emozione quando un ospite della Casa Residenza ha voluto

dedicare una canzone ai ragazzi. Per tutti gli ospiti, ma anche il personale

questa mattinata è stata preziosa perchè ha permesso di nuovo un incontro e

una scoperta tra le generazioni. Presenti per l’occasione la Responsabile

Cad della struttura, Raffaella Piva e la Vice Sindaca e Assessore ai Servizi

Sociali Michela Bertuccioli che hanno ringraziato e si sono complimentate

con i ragazzi per aver scelto di essere presenti in un giorno di festa e

aver portato un’energia umana capace di contagiare tutti.

