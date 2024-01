Comunicato Stampa di Gianni Lepre

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 *————————————*

*Saldi invernali senza euforia. Gianni Lepre: “troppe incognite per aver

voglia di spendere”*

*NAPOLI *- Sono partiti lo scorso 6 gennaio i saldi invernali in Campania,

ma come sottolineano molte sigle datoriali e dei consumatori, non si nota

una grande euforia, e soprattutto l’emozione dello shopping che, purtroppo,

pare non accompagni nemmeno il turismo di massa. Infatti l’assalto

turistico a Napoli preferisce spendere per assecondare il palato più che

comprare beni e manufatti del luogo, dall’artigianato d’eccellenza ai capi

di abbigliamento e calzature. Sicuramente una nota dolente vista anche la

grande tradizione delle eccellenze napoletane, ma i saldi dopotutto,

dovrebbe servire ad invogliare la gente a spendere, e quindi a generare

economia. “E’ proprio questo meccanismo che è venuta a mancare – spiega

Gianni Lepre, economista e consigliere del ministro della Cultura – questa

molla che apre la mente dei consumatori agli acquisti”. Il prof. Lepre ha

poi continuato: “I dati fotografano bene la circostanza, solo il 40% dei

consumatori ha già deciso di spendere per acquistare con le promozioni. La

spesa media pro capite stimata in Campania è inferiore alla media nazionale

di 267 euro, attestandosi tra i 196 euro del resto della Campania e i 210

di picco per Napoli. Stando a questi numeri solo 4 persone su 10 hanno

deciso un investimento di poco più di 200 euro da destinare ai saldi

invernali”. Il prof. Lepre che tra l’altro è presidente della Commissione

Reti e Distretti Produttivi di ODCEC Napoli ha poi concluso: “Su queste

strozzature commerciali pesano come macigni le incognite economiche

globali, il carovita che ha raggiunto cifre inenarrabili, la mancanza di

liquidità nella stragrande maggioranza delle famiglie che quotidianamente

fanno i conti tra piatto a tavola, pressione fiscale e esigenze domestiche

quadruplicate. E poi in ultimo, ma solo per l’ordine delle cose, quello che

noi oggi chiamiamo mercato libero di luce e gas, presto si tramuterà nel

salasso dei salassi per famiglie e imprese”. Ovviamente in questo senso, e

con questi numeri, parlare di saldi fa, quantomeno, sorridere.