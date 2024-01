(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 CARO AFFITTI: NEVI (FI), “STIAMO LAVORANDO BENE PER AUMENTARE OFFERTA A STUDENTI E CALMIERARE AFFITTI”

“Sul tema degli affitti a disposizione per studenti e studenti fuori sede abbiamo fatto un importante stanziamento già nella scorsa Legge di Bilancio e lo abbiamo replicato in questa. La Ministra Bernini ha affrontato da subito la questione con capacità. Abbiamo a disposizione anche i fondi del Pnrr e stiamo lavorando per aumentare l’offerta a disposizione degli studenti sia pubblica, sia pubblica– privata e per affitti calmierati con strumenti come la cedolare secca, che ha dimostrato di funzionare molto bene. Dobbiamo sempre tener presente che siamo di fronte ad un’esigenza immediata che possiamo affrontare però con le risorse che abbiamo a disposizione. Non possiamo investire miliardi per un programma di edilizia pubblica perché le risorse non ci sono e nemmeno cacciare i turisti che – per fortuna – arrivano numerosi nelle nostre città per far posto agli studenti. C’è bisogno di una soluzione sostenibile, non utopistica.”. Lo ha detto il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Coffee Break su La7.

