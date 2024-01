(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Armi: Tosi “Uso deve avere una logica”

“La pistola la tengo a Verona e non la porto a Roma ovviamente. L’uso delle armi deve avere modalità e motivazioni rigorosissime: quando sono in casa di notte con mia moglie, la pistola la tengo a portata di mano per difendermi da eventuali intrusioni, quindi in quel frangente non sarebbe logico tenerla nascosta. Se uno mi entra in casa, nonostante le accortezze (inferriate, telecamere e allarme) la uso”. Così il deputato di Forza Italia, Flavio Tosi, al programma Metropolis di Repubblica Tv.

