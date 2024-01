(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Acca Larentia: Tosi “Nostalgici di un brutto passato che non conoscono e che non tornerà”

“Sono solo nostalgici di un passato brutto che all’Italia ha fatto male, che non conoscono a fondo e che per fortuna non tornerà più. Io non avrei identificato né loro né il signore che alla Scala ha urlato viva l’Italia antifascista: sono espressione di opinioni tra loro contrastanti ovviamente, ma da liberale e antifascista difendo la libertà di esprimerle. FdI è stata molto chiara nel condannare l’episodio: va visto per quello che è, se si evitassero questo tipo di manifestazioni non ci sarebbe la polemica sulla destra al governo”. Così il deputato di Forza Italia, Flavio Tosi, al programma Metropolis di Repubblica Tv.

