(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Scuola: Latini (Lega), Caso prende in giro gli italiani e mente sapendo di mentire

Roma, 8 gen. – “I pentastellati non si smentiscono mai e anche sulla vicenda dei lavoratori Ata mentono sapendo di mentire. Il collega Caso dovrebbe sapere che gli italiani e il personale della scuola non si fanno prendere in giro e non crederanno a qualche fake news messa in giro ad hoc per sminuire il grande lavoro fatto fino ad ora dal Ministro Valditara. In realtà, sono state messe a disposizione delle scuole ingenti risorse di bilancio e di fondi PNRR per la proroga di circa 6.000 collaboratori scolastici e di oltre 3.500 assistenti amministrativi che potranno contribuire alla realizzazione dei progetti PNRR presentati dalle scuole e alle azioni di Agenda sud”.

Così la vicepresidente della commissione Istruzione Giorgia Latini.